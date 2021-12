''Sambinha Premium" terá Psirico e Nata do Samba; show é no domingo

As bandas Psirico e Nata do Samba irão se apresentar no projeto Sambinha Premium, neste domingo, 27, no Wish - Hotel da Bahia, no Campo Grande, em Salvador.

Márcio Victor vai cantar os sucessos já conhecidos do Psirico, e também apresentar as novas canções do seu CD mais recente "Psi F5 Atualizando". Por meio dos stories do Instagram, Márcio convidou o público de Salvador para o show : "E domingo o psirico vai quebrar tudo no Sambinha Premium aqui em Salvador.

Tá todo mundo convidado, a festa tá sendo muito falada, é uma festa bacana, com uma estrutura massa, gente bonita e você não pode ficar de fora! Venha, chama os amigos e vamos pro Sambinha Premium" disse.

Márcio Victor convidou o público por meio de vídeo do Instagram

A banda Nata do Samba, liderada por Siddi Faschi fará a abertura do evento. No repertório, músicas baianas e que estão em evidência, além de suas canções autorais. O Sambinha está previsto para começar às 16h, e os ingressos, que estão à venda no site Sympla e na Ticketmix, custam R$60.

