Samba Salvador traz Thiaguinho, Péricles e Belo em julho

O Samba Salvador vai reunir grandes nomes do gênero em julho na capital baiana. A nova edição do evento irá acontecer no dia 15 de julho, às 19h, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

A festa terá como atrações Thiaguinho, Péricles, Belo, além das bandas Imaginasamba, Ferrugem e Tá na Mente. O espaço terá três ambientes: pista, frontstage e o Camarote Open Bar.

Os ingressos já estão à venda em todos os balcões dos shoppings da cidade e na loja da Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

