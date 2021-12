Samba Recôncavo reúne Thiaguinho, Harmonia e Jau

Os ingressos para o Samba Recôncavo, que este ano recebe Thiaguinho, Harmonia do Samba e Jau como atrações principais, já estão à venda. O evento acontece domingo, 19, às 14h, no Hotel Fazenda São Geraldo, em Conceição do Almeida, a 170 km de Salvador.

A pista custa R$ 70 e o camarote R$ 160. É possível comprar os ingressos pelo site www.viatickets.com.br ou em Santo Antônio de Jesus, no Shopping Mega China, Mídia folia e nas lojas Globo Fest e Roupa Nova. Informações: (75) 8813-8989.

