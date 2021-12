Samba potiguar e ritmo carioca se encontram em CD de Valéria Oliveira

Do encontro entre a cantora Valéria Oliveira e o maestro Rildo Hora nasceu Mirá, álbum mais recente da potiguar. O repertório de catorze faixas é quase integralmente autoral, no qual a cantora passeia pelo bolero e pelo samba acompanhada de nomes como Moacyr Luz (que divide com ela os vocais em Amor Que Eterniza, canção composta por ele e Délcio Luiz). O projeto tem raízes no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, mas os ramos se espalham por todo o Brasil: em Mirá, a cantora entoa temas comuns ao dia a dia do brasileiro e externa uma leitura delicada sobre a cultura popular de seu estado.

O trabalho, que tem direção musical de Jubileu Filho, começou ainda em 2014, quando a artista começou a compor. "Criei mais de vinte canções, com alguns parceiros. Em 2015, começamos a fazer shows por aqui (em Natal, no RN) mostrando essas composições. Tivemos oportunidade de dividir tudo com o público, testar arranjos e amadurecer o projeto. E eu fui colocando tudo no corpo e na voz", conta.

A intensa relação de Valéria, que sempre cantou MPB, com o samba começou com o álbum anterior: Em Águas Claras, no qual homenageou Clara Nunes. Ela conta que esse processo foi essencial para adentrar um trabalho de composições próprias. "Foi muito importante para o novo disco. Viajei muito, fui para a terra de Clara, conheci a velha guarda da Portela. Conversei com muita gente do samba. Acho que quando passamos por um processo como esse, as mudanças acontecem e a gente renova nossas vontades", diz.

Dentre as canções do álbum, destaca-se Gangão. A música conta a história de um pescador, relatada no livro Jangada: Uma Pesquisa Etnográfica, de Luís da Câmara Cascudo. "Esse trabalho me proporcionou o desejo de falar das coisas da minha cidade, do meu estado. A história me atraiu com uma força enorme, por falar de recantos que circulei muito na infância e na adolescência. Trazer Cascudo para é mais uma forma de homenagear um potiguar que tem tanta importância para o Brasil", defende.

Efervescência

Para Valéria, o samba tem ganhado espaço entre os mais jovens. "É um movimento que tem crescido muito aqui. Os jovens estão muito interessados em samba, pesquisando e compondo muito. Fico muito feliz de ter me contagiado desses ambientes", conta.

Ela nasceu no bairro das Rocas, em Natal, reduto do samba potiguar. Mais nova de seis irmãos, ela foi a única da família a dar prosseguimento à carreira musical. "Eu e meus irmãos aprendemos a tocar violão com o marido de uma tia, mas quem deu continuidade a essa veia fui eu", diz.

A artista é formada em Engenharia Civil, e apesar de ter trabalhado na área, conta que a música sempre caminhou paralelamente. "Comecei participando de projetos, de shows de cantores que vinham pra cá. Fui me apaixonando cada vez mais, até que precisei deixar a engenharia de lado", conta.

Uma turnê de divulgação para Mirá está prevista para 2018, e vir a Salvador é um dos desejos da cantora, que nunca se apresentou na capital baiana.

*sob a supervisão da editora Márcia Moreira

