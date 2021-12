Samba Maria faz show na Pituba neste domingo

Neste domingo,12, o samba vai invadir o Pra Começar Music Bar, no bairro da Pituba, em Salvador, com o show do grupo Samba Maria.

Conhecidas por levantar a bandeira do samba e trazer uma modernidade ao ritmo, o grupo que traz Lila Brasileiro nos vocais é formado por oito mulheres que adicionam música baiana e MPB ao samba de raiz e levam muita alegria por onde passam, mostrando que mulher sabe fazer um bom samba.

O evento que começa a partir das 19h. Os valores dos ingressos são de R$ 20, no local, e R$ 15, com nome na lista por meio do número (71) 99105- 0150.

