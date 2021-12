Samba Junino encerra programação de junho no Pelourinho

O III Festival de Samba Junino ganha as praças e ruas do Pelourinho neste sábado, 30, como parte da programação do mês de junho. O evento, realizado pela Liga do Samba Junino, promove três arrastões no Centro Histórico a partir das 19h30.

O grupo Comendo Água comanda o primeiro arrastão, que sai do Largo do Pelourinho, em frente à Igreja do Rosário dos Pretos. No mesmo horário, o Samba do Morro inicia o desfile no Cruzeiro de São Francisco, enquanto o grupo Zumbaê arrasta a multidão no Terreiro de Jesus. Todos os grupos vão até o Largo Pedro Archanjo, onde acontece o show de Os Mulatos, a partir das 20h.

A partir de 21h, outros três arrastões saem dos mesmos locais com os grupos Sambalança, Samba Salamá e Samba Duro VS e Balão de Ouro, respectivamente. Após percorrer as ruas do Pelourinho, estes novos arrastões seguirão para praça Tereza Batista e Largo Quincas Berro D'Água, que serão animados pelos shows da Roda de Samba Mucum'G e Bicho da Cana.

Também na Tereza Batista, acontece show do Sambão da Liga, às 23h. Criada em 2013, a Liga do Samba Junino tem o objetivo de fortalecer os grupos do estado e incentivar o reconhecimento desta manifestação cultural.

