Samba a quatro na Praça Cayru

Salvador recebe neste domingo, 27, às 16h30, o quinto show do projeto Nivea Viva o Samba, que reverencia o ritmo com quatro artistas de diferentes gerações. Martinho da Vila e Alcione, que praticamente começaram juntos nas rodas de samba da década de 1970, dão o peso da tradição ao projeto. Por outro lado, a escolha de Diogo Nogueira e Roberta Sá mostra que o samba se renova e também conquista os mais jovens.

No show gratuito, os artistas se revezam em apresentações solo, duetos e em conjunto e cantam sambas-enredos e clássicos do ritmo, como composições de Assis Valente, Zé Keti, Cartola, Paulinho da Viola, Ary Barroso e Caymmi.

Na capital baiana, o local escolhido para o projeto foi a Praça Cayru, no Comércio. Depois das bem-sucedidas festas de réveillon e aniversário da cidade realizadas aos pés do Elevador Lacerda, o lugar vem se consolidando como principal espaço para shows ao ar livre da capital.

O encontro

Um dos versos de A Voz do Morro, música de Zé Keti com a qual Alcione, Martinho da Vila, Diogo Nogueira e Roberta Sá abrem o show do projeto, diz que "Quem está pedindo (o samba) é a voz do povo de um país".

Neste domingo chegou a vez dos soteropolitanos não só pedirem samba, como também assistirem a um espetáculo em que o ritmo é a estrela principal. O repertório de 27 canções apresenta os grandes nomes de um dos estilos musicais brasileiros mais autênticos, nascido entre a Bahia e os morros do Rio de Janeiro.

"Rio e Bahia deram contribuições fundamentais ao gênero ao longo do tempo. Nesses shows tenho tido a confirmação de como o samba é querido por todos os brasileiros, de norte a sul do País", afirma Diogo Nogueira. O projeto Nivea Viva o Samba já passou por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e Recife e será encerrado em São Paulo, no dia 25 de maio.

Vários formatos

Na cadência do samba, o quarteto se revesa em apresentações solo, duetos e em conjunto. O Mundo é Um Moinho, de Cartola, ganha versão de Alcione com arranjo pré-bossa nova. Já Roberta Sá mostra sua versão do clássico Aquarela Brasileira, samba-enredo de Agenor Oliveira.

Do setlist, Diogo destaca como especial a composição de João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, Além do Espelho. "Meu pai sempre foi um grande exemplo e uma referência na carreira e em tudo que faço. Cantar a música feita para mim e meus irmãos é sempre uma grande emoção. A cada apresentação me sinto cantando para meu pai".

Cabe a Martinho da Vila, por sua vez, solar duas de suas composições de sucesso (Casa de Bamba e Renascer das Cinzas), enquanto Roberta Sá e Alcione fazem juntas uma homenagem a Clara Nunes, cantando Conto de Areia (Romildo Bastos e Toninho Nascimento).

"Clara nos deixou prematuramente e é sempre fundamental lembrar ao público a grandeza daquela mulher, a firmeza daquela voz e o que ela fez pelo samba. Agora, fazer isso ao lado de Alcione é privilégio, porque ela é uma referência importante, assim como a Clara", afirma Roberta. Em outro momento, ela puxa O Que é o Que é, de Gonzaguinha, e logo é acompanhada por Alcione, Diogo e Martinho.

Show completo

Para Alcione, o show é um espetáculo completo. "Tem uma produção muito bonita, com projeções e roteiro. As pessoas vão gostar de ver a qualidade das músicas e da banda".

O espetáculo tem direção da baiana Monique Gardenberg, roteiro de Hugo Sukman e direção musical de Alceu Maia. Mesmo seguindo o roteiro à risca, a Marrom acredita que há espaço para fazer uma homenagem especial a Dorival Caymmi, baiano cujo centenário de nascimento será comemorado no dia 30.

"Há grandes possibilidades de quebrar o script sim, porque lá no Rio Grande do Sul nós cantamos o gaúcho Lupicínio Rodrigues, que não estava no setlist. Com certeza, a Monique já deve estar pensando em alguma coisa".

adblock ativo