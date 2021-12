O vencedor do The Voice, Sam Alves, divulgou o primeiro single do álbum que leva o nome do pernambucano. O primeiro single escolhido foi a canção Counting Stars, da banda One Republic. Confira:

Sam Alves lança clipe do 1º single do novo álbum

O álbum de Sam Alves também terá as canções Hallelujah, Mirrors e Pais e Filhos.

