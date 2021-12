Em sua estreia solo em palcos baianos, Sam Alves aposta alto. O cearense, que se tornou queridinho da música pop após ter vencido a segunda edição do programa "The Voice Brasil", faz logo de cara três apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio, sexta, 26, e sábado, 27, às 21 horas, e domingo, 28, às 20 horas.

"Além do público de Salvador, tem muita gente vindo de outros estados, com certeza vai encher, tenho acompanhado pelas redes sociais", diz o artista em entrevista por telefone .

O cantor traz para Salvador a turnê de seu primeiro disco, "Sam Alves", lançado em abril pela Universal Music, e promete surpresas para os fãs.

"Vou aumentar o repertório. O show vai ter 19 músicas, com mais músicas brasileiras. Ensaiamos coisas novas, arranjos novos para dar uma mudada, porque tem muitos fãs que vêm me acompanhando nos shows pelo País", antecipou.

Uma das novidades é que os shows de Salvador foram escolhidos para a gravação do segundo clipe do cantor, "Você Merece Mais".

"É uma das duas inéditas do disco. Foi originalmente escrita em espanhol. Sou a primeira pessoa a gravá-la".

Não podem ficar de fora do repertório músicas como "Be With Me", primeiro single do disco, composta pelo próprio Sam, "A Thousand Years", de Christina Perri, e "When I Was Your Man", de Bruno Mars, versões já conhecidas das apresentações no "The Voice Brasil".

Verena Paranhos Sam Alves faz três shows no Teatro Sesc Casa do Comércio

Claudia Leitte

No reality musical da Globo, Sam Alves teve como técnica a cantora Claudia Leitte. Segundo o artista, este foi um dos fatores que o aproximaram do público baiano.

"Nos shows, ela sempre falou muito bem de mim e os fãs dela também".

A relação com a técnica extrapolou o programa em direção ao palco. Sam participou do show de Claudia Leitte no Festival de Verão Salvador, em janeiro.

"Me senti em casa, eu sinto muito esse carinho do povo baiano, foi como se estivesse em Fortaleza, minha cidade natal", lembra.

A dificuldade de encaixar a agenda de Claudia Leitte com a de gravações fez com que a participação da cantora no primeiro CD não se concretizasse.

"A gente está planejando para o próximo disco, que está na fase de escolha de repertório", diz Sam, que concorre na categoria Experimente no Prêmio Multishow 2014.

adblock ativo