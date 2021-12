Salvador volta a ter seu "arraiá da capitá"

Uma das maiores festas do período junino retorna neste ano ao Parque de Exposições, e de cara nova. O Arraiá Salvador - o arraiá da capitá agitará a cidade nos dias 20 e 21 de junho com atrações de renome como Jorge & Matheus, Pablo, Limão com Mel, Gustavo Lima, Tomate e outros forrozeiros.

Promovido pelo Grupo A TARDE e pela Online Entretenimento, o evento tem como objetivo proporcionar a quem chega ao Parque de Exposições de Salvador a sensação de estar em pleno clima junino interiorano. Uma cidade cenográfica com comidas e bebidas típicas do período é montada para "transportar" o soteropolitano aos palcos dos velhos arraiás. Tudo, claro, ao som dos acordes dos sanfoneiros.

Público - A expectativa é que ao menos 30 mil pessoas compareçam em cada um dos dois dias de festa, cuja primeira edição foi em 1994. Para os apaixonados pelo bom forró pé de serra, além das atrações que se apresentarão no palco principal, haverá concurso de coreografias de quadrilhas.

Assim como nos anos anteriores, o Arraiá contará com feira de artesanato e economia solidária, além da Vila dos Municípios, onde representantes das cidades do interior poderão mostrar sua cultura.

Apoio - O Arraiá Salvador conta com o patrocínio da Petrobras, da Arena Fonte Nova, do Shopping Iguatemi e da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur. O evento terá também apoio da Vitalmed.

A preocupação com a sustentabilidade será uma marca da festa. Todo o resíduo sólido será recolhido pela cooperativa de catadores de Canabrava.

