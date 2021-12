Salvador será palco de gravação do novo DVD do cantor Péricles

O cantor Péricles escolheu a capital baiana para sediar o seu mais novo DVD. Com data marcada para o dia 06 de Julho, a Arena Fonte Nova será o palco do grande evento. Neste trabalho, o sambista pretende trazer composições inéditas, presentes no seu recente album, intitulado "Em sua direção", além de algumas surpresas e participações especiais.

Dono de uma das vozes mais consagradas do pagode, o cantor, que possui mais de 30 anos de carreira, iniciou sua trajetória no grupo Exaltassamba, em 1986. De lá para cá, ele vem acumulando diversos sucessos, como: Eu me apaixonei pela pessoa errada, Telegrama, Melhor eu ir, entre outros.

A previsão é de que as vendas se iniciem em breve, tendo a loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), e lojas do Pida (Shopping Salvador e Piedade) como pontos de venda.

