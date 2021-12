Salvador recebe tributo ao grupo ABBA no Teatro Castro Alves

Salvador recebe o “ABBA Mamma Mia – The Tribute Show” no dia 24 de novembro, no Teatro Castro Alves. O espetáculo transmite a imagem, a música e a personalidade do grupo sueco ABBA, uma das bandas de maior sucesso na história da música pop.

O show é protagonizado pelas atrizes e cantoras Gwendolyne Moore (como Agnetha) e Florencia Róvere (como Frida), ex-protagonista do musical “Les Miserables” (“Os Miseráveis”), no México e na Inglaterra. Na parte masculina, estão Nicolás Salvador (como Björn), voz e guitarra, e, nos vocais e pianos, Sergio Gutierrez (como Benny).

Os figurinos extravagantes são uma atração à parte, com direito a botas de couro e indumentárias cobertas de pedraria. Serão também transmitidos vídeos contando a história do quarteto.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

