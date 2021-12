Salvador recebe terceira edição do festival Rock de Azeite neste sábado

Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento do rock em Salvador, o Club Bahnhof, no Rio Vermelho, recebe a terceira edição do festival Rock de Azeite, neste sábado, 19. Quem for ao local terá a oportunidade de ouvir apresentações autorais das bandas: Cães, Covel, Bruma, Tia Marlene e Professor Doidão e os Aloprados.

Além disso, no espaço terá discotecagem, realizado pelo idealizador do evento, Jack Manson. O evento possui quatro ambientes para o entretenimento da plateia, sendo eles: pista de dança climatizada; bar; área de fumantes com vista para o mar e um espaço para que o público possa jogar sinuca.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla com o valor de R$ 10,00.

