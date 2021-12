Salvador recebe terceira edição do Digitalia

A capital baiana receberá entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, a terceira edição do Festival Internacional de Música e Cultural Digital, o "Digitalia". Este ano, o tema escolhido pelo congresso será “Da Tropicália à Digitalia: a Cultura no Brasil disruptivo”.

O evento será realizado de forma gratuita no Goethe Istitut, na avenida Sete de Setembro e na praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A programação contará com conferências, apresentações de trabalhos científicos, workshops e trabalhos artísticos.

Para finalizar e animar ainda mais esta edição, no dia 2 de fevereiro o Palco Digitalia, no Rio Vermelho, acontecerão

os shows inscritos na Chamada Pública do evento. Já no dia 3 de fevereiro o encerramento da terceira edição do Digitalia terá a participação do cantor de Gilberto Gil, na Concha Acústica do TCA.

Para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site oficial do Digitalia.

