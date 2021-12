Salvador recebe talentos da nova geração da música baiana no Banho de Mar à Fantasia

Salvador recebe talentos da nova geração da música baiana neste domingo, 24, no Banho de Mar à Fantasia, evento que acontece há décadas na Ladeira da Preguiça.

Aberto ao público, a programação acontece a partir das 9 horas, sendo aberta pela banda Ministério Público, show de Samba 2 de Julho e participação de Guiga de Ogum.

No dia, o show de Afrocidade terá a participação de Luedji Luna e Xênia França. A festa contará com cortejo, fanfarra e grupos culturais do Recôncavo.

