Salvador recebe grande Baile Pré-Carnavalesco no Rio Vermelho

Salvador recebe o grande Baile Pré-Carnavalesco no dia 16 de fevereiro, no Rio Vermelho. O bloco de fanfarra, que sempre traz como proposta a tradição e a autenticidade, vai deixar o RV Lounge com ares de carnaval.

Conhecido por encantar as ruas com a sua música, o 'Xupisko' vai promover mais esse baile, sob o comandado do grupo Bailinho de Quinta, que promete agitar a galera com muitas marchinhas de carnaval, confete e serpentina.

Os ingressos já estão à venda na Loja Chez Cohen, no Salvador Shopping, site e balcões do Ticketmix, nos sites Safeticket e Sympla.

