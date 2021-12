Salvador recebe festival de música eletrônica

O festival Sirena Tour Sunset vai reunir atrações nacionais e internacionais pela primeira vez em Salvador. A festa em clima praiano acontece no feriado de 1º de maio, a partir das 14h, no Bahia Café Hall. As pick-ups contarão com atrações nacionais e internacionais em dez horas de festa.

A dupla Dimitri Vegas & Like Mike, ocupará a posição de headliner, ao lado de Alex Mind e Wolfpack. Além deles, a line-up contará ainda com o DJ Tiko's Groove, Rodrigo R2, PressKit, residentes da Sirena, e os baianos Aj Perez e DJ Roots. Os ingressos custam: R$ 100 (pista - inteira) e R$ 50 (pista - meia), R$ 120 (camarote masculino) e R$ 90 (camarote feminino).

