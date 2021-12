Salvador recebe em maio show de homenagem a Tim Maia

Será no dia 24 de maio, domingo, a partir das 16h30, o show Nivea Viva em Salvador, que reúne os cantores Criolo e Ivete Sangalo em uma homenagem ao cantor Tim Maia. A festa vai acontecer na praça Visconde de Cairu, em frente ao Elevador Lacerda.

Reverenciando a black music brasileira, entre muitos sucessos e surpresas nos espetáculos, a viagem pela obra de Tim Maia traz em seu repertório as canções estreladas pela dupla: Sossego, hit do álbum Tim Maia Disco Club, de 1978; Me Dê Motivo, dos grandes compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas; Vale Tudo, composta por Tim e gravada por ele para o disco da cantora Sandra de Sá, a maior representante feminina da black music nacional.

