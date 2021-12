Salvador recebe Elton John; ingressos à venda

Há cerca de um ano, o cantor Alex Góes se viu numa sinuca de bico. Reuniu um numeroso grupo de músicos, selecionou 28 hits de Elton John e começou a ensaiar - bancando tudo -, para o que seria um grande show em tributo ao astro inglês, que agora se apresenta em Salvador no dia 22 de fevereiro.

"Já estávamos com metade do repertório ensaiado e eu ainda não tinha conseguido vender nem um show sequer. Nenhuma casa noturna, nenhum bar acreditou na ideia", diz Alex.



"Entrei em contato com todas as casas de Salvador. Falei que era bacana e tal, mas ninguém comprou a ideia. Tive de abortar o tributo, porque achavam que Salvador não tinha público para uma banda cover do Elton John. Agora eu comemoro, porque sei que eles erraram feio", diverte-se o músico.



Com quase duas décadas de carreira independente dedicada à música pop, Alex tem em Elton John seu maior ídolo, o ideal de compositor pop perfeito.

"A influência dele no meu trabalho é total e muito natural. Ele é uma das pessoas que cito sempre, até nos meus releases. Meu instrumento é piano e teclado. Sou muito apaixonado", diz.



Como morou nos Estados Unidos por boa parte de sua vida, Alex já teve a oportunidade de assistir a dois shows do Rocket Man por lá. "Vi em 1988, em Los Angeles e alguns anos depois, no início dos anos 1990, em Denver (capital do estado do Colorado)", conta.



Como já faz tanto tempo, ele não lembra detalhes, só que foi "bom demais". Para este, na Arena Itaipava Fonte Nova, ele planeja garantir logo seu ingresso: "Não creio que vá se esgotar, mas vou comprar logo".



Ele conta que esteve em um camarote no show de Ivete Sangalo em dezembro, mas que não gostou da visibilidade de lá. "Do camarote, você fica muito afastado. Preferia ter assistido do gramado. Então, acho que vai valer mais a pena ir para a pista no show do Elton John. É um show mais família, vai ser tranquilo", aposta.

Nem Michael, nem Madonna

Irmão do guitarrista e patrono do blues baiano Álvaro Assmar, o analista de sistemas Adelmo Assmar é outro fã com presença garantida na Fonte.

"O som do Elton marca pelo grande instrumentista, cantor compositor que ele é. Você tem que apreciar quem sabe cantar e tocar tão bem. E ele sempre se apresenta com uma banda impecável", diz Adelmo.



Ele também fala por experiência própria, já que assistiu ao show do ídolo em São Paulo: "Foi no Estádio de Atletismo do Ibirapuera, em meados da década de 90. A única coisa que não gostei foi que ele não tocou Skyline Pigeon e Goodbye Yellow Brick Road", lembra. "Em compensação, ele fechou o show com Pinball Wizard. Foi maravilhoso", elogia.



Ele conta que já tem amigos até de outras cidades se organizado para comparecer no showdia 22 de fevereiro: "Tem amigos meus se movimentado para vir em caravanas de fora do estado. E só no condomínio em que eu moro, já vi umas dez pessoas se organizando. A expectativa é a melhor possivel Estarei à frente do palco", afirma.



Quem também já viu, recomenda e estará lá de novo é o comerciante Wilson Issa, 46, que esteve no show do ano passado em São Paulo. "Sempre fui ligado em música e gosto de tocar piano, então Elton, para mim, é referência", conta.



Superfã do Rocket Man, ele quase se mandou para Nova York só para assisti-lo. "Todo os anos ele se apresenta no Madison Square Garden. Mas aí anunciaram o show de em São Paulo, no Jóquei Clube".



"Foi muito emocionante. Aqui vale repetir a dose, que deve vir na mesma intensidade", acredita Wilson.



Para ele, Elton pratica uma "combinação perfeita de melodia e harmonia, músicas e letras perfeitas. Michael Jackson era genial também e não dá para ir contra Madonna, mas pra mim Elton John é o maior nome da música pop", conclui.



Ingressos



Os ingressos para o Show de Elton John em Salvador, no dia 22 de fevereiro, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 6, na Arena Fonte Nova, local do show, na bilheteria sul (próximo ao Dique do Tororó) ou comprar pelo site www.bilheteriavirtual.com.br, que já apresenta lentidão no acesso.



O público estará distribuído em nove diferentes setores, entre cadeiras e pista, os preços variam de acordo com a localização. Os valores vão de R$ 30 (meia entrada da pista) a R$ 580 (inteira cadeira Premium A).



Confira a tabela de preço e localização:

