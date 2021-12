Salvador recebe 'Baile de Iemanjá’ para celebrar o dia 2 de Fevereiro

Salvador recebe o "Baile de Iemanjá" para celebrar o dia 2 de fevereiro. Tudo ocorrerá no estacionamento da Academia Villa Forma, no Rio Vermelho.

O som da festa ficará por conta de Jau, Lê Fulerê, Bailinho de Quinta e Telefunksoul. Os ingressos para o evento ainda estão à venda na sede da Diva, localizada na loja Chez Cohen, no 2º piso do Salvador Shopping, e também no Sympla, Safeticket e lojas South.

