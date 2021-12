Salvador recebe a 1ª edição do Rock Tempero Baiano

A primeira edição do evento Rock Tempero Baiano acontece em Salvador no dia 19 de julho, às 21h, no Portela Café, localizado na rua Itabuna, no Rio Vermelho. A entrada custa entre R$ 15 e R$ 20 e podem ser adquiridos através do site Sympla, com nome na lista ou na porta do evento.

Bandas de Salvador e de Feira de Santana são as convidadas para eletrizar a plateia. O show contará com as bandas Estado Positivo, My Friend is a Gray, Marte em Queda e Tryxx Bomb.

O evento tem como objetivo fortalecer e conectar as bandas para abrir oportunidades e divulgar para todo o estado que a cultura da Bahia também é representada pelo ritmo do rock.

