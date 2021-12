Salvador recebe 7ª edição do Clube Hotel

A capital baiana recebe a 7ª edição do Clube Hotel entre os dias 1 e 3 de novembro, de sexta-feira, à domingo, que acontecerá no Hotel Deville, em Itapuã.

Um dos maiores Weekends de música eletrônica do país trará festas como Welcome Pool Party, All Black, Itals Pool Party e All White para a capital baiana.

As Pool Party são exclusivas para os hóspedes do hotel. O evento é promovido pela Oquei Entretenimento e os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla.

adblock ativo