Salvador pode ter shows de Roberto, Cae e Gil em dezembro

Salvador está próxima de receber dois grandes shows no final do ano. Um seria o do "rei" Roberto Carlos, em dezembro. "Ele está feliz com a possiblidade de vir para cá no Natal", revelou Flora Gil, empresária que está por trás dos eventos. Outro seria o da dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil, com Ivete Sangalo ou Marisa Monte, em pleno réveillon do Farol da Barra. As duas festas serão gratuitas.

A dúvida entre Ivete Sangalo e Marisa Monte se deve por causa de compromissos das artistas com outros eventos. A baiana vai se apresentar em Maceió também no dia 31 e o deslocamento de um estado para o outro, mesmo com o jatinho particular da cantora, seria cansativo. Já a carioca se mostrou feliz com o convite e ficou de ver questões de agenda para confirmar a participação no show com Gil e Caetano. Se algum imprevisto acontecer com ambas, um terceiro nome poderá ser procurado.

O projeto está em fase de captação de recursos. "A prefeitura vai nos ajudar, mas o recurso maior certamente será de empresas privadas. Se não captarmos, não poderemos fazer os shows", afirmou Flora. "Com isso, tenho que ser cautelosa. Ainda não posso dizer que dia ou como vão ser os shows", completou.

adblock ativo