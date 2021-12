Salvador Live Music já tem ingressos à venda

A festa Salvador Live Music, que vai reunir Emmerson Nogueira, Cidade Negra e Camisa de Vênus, já está com os ingressos a venda nos balcões de ingressos e na Ticketmix. O valor é de R$ 20 para a pista e R$ 50, camarote. Mensageiros do Vento, Thathi e Peu Del Rey também vão se apresentar no evento, que será sábado, 8 de setembro, às 17h, na Praia de Piatã (ao lado da Bali Beach).

O Salvador Live Music faz parte do encerramento do Bahia Bodyboarding Show, competição que acontece na mesma semana em Piatã.

