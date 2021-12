Salvador já faz parte da rota de festas de música eletrônica

Terra do axé, do rock, do pagode e... da música eletrônica? Salvador está na rota de importantes DJs nacionais e internacionais, recebendo festas em que os instrumentos musicais dão espaço às pick-ups em uma pista de dança. Na verdade, o estilo tem invadido até o Carnaval, com blocos específicos para o público que gosta das variadas vertentes da música eletrônica e festas badaladas, como a Sirena Tour e a Ministry of Sound, tiveram edições na capital este ano.

E fãs das diversas vertentes da música eletrônica não faltam em Salvador. O analista de sistemas Raphael Martins é um deles. Fã de psy trance, é frequentador das festas que acontecem na cidade. "São eventos bem requintadas, mas paga-se um preço alto por isso.", disse. A estudante Fabiana Carvalho também é presença garantida nas festas. "O que mais chama a atenção é que a galera vai para curtir a música, o som. E sempre com muita paz", destacou.

Os empresários já perceberam que há público na cidade para as festas, já que os eventos costumam lotar. "Antigamente não tinhamos essa aceitação. As coisas mudaram a partir de 2009, com as chegadas de grandes festas, como a Raven e a Experience, para cá", disse Erika Galvão, da LK Produções, destacando que até no Salvador Fest teve a presença de DJs. Júlio Afonso, da Crea8Com, atribui o crescimento de público ao aumento de renda da população e a presença de jovens a partir dos 16 anos. "As classes mais baixas estão consumindo a música eletrônica e o público é formado por jovens que estão sempre conectados", falou Júlio.

A seleção dos DJs é a mais variada possível, passando pelas diversas vertentes do estilo musical. Um dos critérios para a escolha é o tipo de público da festa. Se o público é hétero, trago alguém de tech house, mais pop, se for GLS, um DJ com um som mais tribal", explicou Érika. Júlio utiliza um processo semelhante. "A primeira coisa é música. Quando você contrata uma banda, é pela música. Não é diferente com o DJ. Eles produzem as músicas dele. Mas também levo em consideração se ele é famoso e se já tocou aqui", contou.

Apesar de ter público, ainda existem algumas dificuldades em produzir festas deste tipo na cidade, segundo os produtores. A principal delas é a falta de um local específico ainda é um dos problemas, já que faltam casas de shows em Salvador. Nesses casos, usa-se a criatividade. Algumas acontecem em sítios ou lugares mais afastados da cidade.

Confira as próximas festas em Salvador:

Festa Br!nk5

Data: sexta-feira, 26 de julho, às 23h

Local: San Sebastian

Atrações: DJs Mar, Ober, Chalub, Benesses, Grazie, Gilberto F. e Capello

Ingressos: R$ 20 (nome na lista), R$ 25 (pista) e R$ 65 (camarote open bar)

Playground Music Festival

Local: Parque de Exposições da Bahia

Data: sábado, 27 de julho, às 20h

Atrações: Skazi, Pixel, Sub6, Alok, Logica, Ask2quit, Grownling Machine, Gabe, Flow&zeo, Volcano, Vertical Mode, Paranormal Attack, Wrecked Machine, Hight Society, Trindade, Full Led, Roots, Aj Perez, Renata Dias, Monstro, Hugo Haus, Nazca e Divinori.

Ingressos:

Pista: R$ 50,00 (unisex). Brinquedos e bungee jump não inclusos);

Front Stage Open Bar: R$ 90,00 (feminino) R$ 130,00 (masculino) Brinquedos inclusos, exceto bungee jump;

Camarote Open Bar: R$ 130,00 (feminino) R$ 180,00 (masculino) com direito a vodka, whisky, espumante, água, cerveja, refrigerante. Brinquedos inclusos, exceto bungee jump;

Backstage All Inclusive: R$ 180,00 (feminino) R$ 280,00 (masculino) com direito a vodka, whisky, energético, espumante, água, cerveja, refrigerante. Brinquedos inclusos, exceto bungee jump

