Salvador Hip Hop movimenta o Comércio neste domingo

Com Batalha de MCs, grafite, break dance e muita música, a 3ª edição do Salvador Hip Hop acontece neste domingo, 1º, movimentando a Praça da Inglaterra, no Comércio. A programação faz parte do projeto #vemprocentro e conta com a participação de artistas como Cronista do Morro, Fashion Piva, Underismo, Visioonarias, e outros, a partir das 13h.

"Temos grupos atuantes e talentosos no Hip Hop aqui em Salvador e não podemos deixar de dar destaque a eles. Além disso, o conceito do movimento deve ser valorizado por si só. Em todos os lugares do mundo, ele se tornou um importante agente de transformação e resgate dos jovens, levando conhecimento e cultura seja na rua ou nas escolas. Um agente de transformação e cultura. Vai ser especial levar essa arte para o Comércio", destacou o presidente da Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

adblock ativo