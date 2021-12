Salvador ganha nova casa de e-music no Rio Vermelho

O antigo Franco Café, comandado pelas empresárias Márcia Franco e Sílvia Passos, ganhou cara nova, transformando-se na mais nova casa de música eletrônica de Salvador. Situada no Rio Vermelho, a Hox Vip Lounge prezará por um formato diferenciado, sem a performance de gogo boys. A ideia, segundo as empresárias, é valorizar ao máximo o e-music, em seus vários estilos (funky-house, disco-house, tech-house, progressive house, electro-house e scouse house).

O espaço terá como foco a galera mais alternativa e também o público gay que curte o melhor da cena eletrônica. A inauguração oficial da casa, que passa pelos últimos reparos, será no próximo dia 11. O evento será fechado para convidados, mas, dia 14, o grande público poderá conhecer a Hox. Para este dia, as empresárias estão contratando um do DJ de projeção nacional, que ainda não se apresentou na cidade. O nome dele, no entanto, ainda é mantido em segredo.

Pelo visto, a nova casa de música eletrônica promete ser uma concorrente de peso para a boate San Sebastian, que até então dominava a cena eletrônica no Rio Vermelho. Mas as novidades envolvendo o nome de Márcia Franco não param por aí. Ela também reassumiu a boate Off Club, na Barra. O público que frequenta a casa, no entanto, não deve esperar mudanças radicais. E isso porque o espaço sofrerá pequenas alternações, principalmente na parte de iluminação e som, mas a decoração deve continuar a mesma.

