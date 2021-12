Salvador fica de fora dos shows do Circuito Banco do Brasil

Para surpresa dos baianos, Salvador ficou de fora da segunda edição do Circuito Banco do Brasil, festival que no ano passado trouxe, entre outros, a britânica Joss Stone.

Apesar de a produção não ter informado o número de presentes na edição de 2013, a cobertura de A TARDE registrou público pequeno para as proporções do evento.

Questionada, a organização do Circuito alegou que "a cada ano essas praças podem ser alteradas, buscando atingir sempre um número maior de público".

Além de Salvador, Curitiba também não vai receber o evento em 2014. Belo Horizonte e Brasília recebem o festival nos dias 18 e 19 de outubro, respectivamente. Já São Paulo e Rio de Janeiro sediam o evento em 1º e 8 de novembro.

A programação de cada cidade tem cinco ou seis bandas, que tocam em um único palco. Linkin Park, Kings of Leon, Paramore, MGMT e Panic! At the Disco são as atrações internacionais do Circuito Banco do Brasil em 2014.

Os artistas brasileiros da grade são Pitty, Titãs, Nação Zumbi, Skank, Frejat e Plebe Rude junto com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, além de uma banda a ser escolhida no concurso Vozpratodos.

Pré-venda

A pré-venda de ingressos acontece até a meia-noite de segunda-feira, pelo site www.tudus.com.br. A vantagem é exclusiva para portadores dos cartões Ourocard Pessoas Físicas, Ourocard Empresarial, Ourocard Corporativo (exceto Ourocard Corporativo Governo) e cartões co-branded do Banco do Brasil.

Com desconto de 40% na pré-venda, os preços variam entre R$ 270 e R$ 740. A partir de terça, a venda estará liberada ao público geral pela internet e nas bilheterias físicas.

