Salvador Fest terá virada de ingressos nesta terça

Faltando menos de uma semana para o Salvador Fest, que este ano comemora 10 anos de realização, as bilheterias ainda têm ingressos no valor promocional ou na opção "casadinha". Mas é preciso correr. A partir de quarta-feira, 16, os valores serão reajustados e só serão vendidos individualmente.

Os valores atuais são: R$ 50 (pista - meia); R$ 100 (pista - inteira); R$ 95 (pista casadinha); R$ 120 (camarote Pida - meia); R$ 240 (camarote Pida - inteira); R$ 180 (camarote Glamour Backstage); e R$ 210 (Camarote Pida Open Bar).

Eles estão à venda nos postos Populares A TARDE (Lapa, Shopping da Bahia, Itaigara, Salvador Norte, Paralela e Salvador Shopping - sem taxa de conveniência) e nas lojas Axé Mix, Central do Carnaval, Balcões Pida, Line Bilheteria e Ticketmix.

O Salvador Fest acontece no domingo, 20, a partir das 12h, no Parque de Exposições de Salvador. Este ano, a festa reúne atrações como Ivete Sangalo, Babado Novo, Igor Kannário, Harmonia do Samba, Timbalada, Léo Santana, Aviões do Forró, Wesley Safadão, Henrique e Juliano, Chicabana, Olodum e Xande de Pilares.

