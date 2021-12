Salvador Fest terá 12 horas de shows no Parque de Exposições

Imagine uma superfesta com shows que se iniciam ao meio-dia e prosseguem por 12 horas seguidas, reunindo alguns dos mais badalados artistas de estilos populares como axé-music, pagode e arrocha.

Esta é a descrição do Salvador Fest, evento que se autointula "a maior festa de camisa colorida do mundo", programado para acontecer no próximo dia 14, no Parque de Exposições (na avenida Paralela).



Reunindo atrações como Ivete Sangalo, Bell Marques, Psirico, Pablo e Belo, o Salvador Fest é voltado para atrair, principalmente, um público oriundo dos bairros populares da capital baiana.

As 12 horas ininterruptas de shows têm tradicionalmente no máximo cinco minutos de intervalo entra as atrações. As apresentações acontecerão simultaneamente nos três ambientes da festa: palco principal, chamado Salvador 2014, Pagodão e a Boate Funk.

Há ainda dois camarotes, o Glamour, onde acontecerão shows exclusivos de Danniel Vieira, Alexandre Peixe e Neto LX, com mais de seis mil metros quadrados; e o camarote Pida, que oferecerá customização das camisas, massagem e salão, em mais de cinco mil metros quadrados.

A Boate Funk reunirá diversos MCs, DJs e dançarinas cariocas. Conhecida pela mistura de ritmos, a festa trará este ano 24 atrações e promete vários encontros, como o do cantor Belo que trará a banda carioca Nosso Sentimento. O público poderá prestigiar ainda duas gravações de DVD, de Neto LX e Boyzinho.

Segundo a organização do evento, mais de sete mil empregos diretos e indiretos são gerados.

Interior

Além do público da capital, o Salvador Fest também costuma atrair diversos grupos vindos do interior, em esquema de "bate e volta". Outdoors espalhados em Salvador e outras cidades divulgam as nove cores de camisas para a pista e as duas opções de cores para cada camarote.

As camisas poderão ser retiradas a partir do próximo dia 10, no antigo SAC do Shopping Iguatemi, entre 9h e 22h. Segundo a assessoria do evento, no primeiro dia são entregues, todos os anos, praticamente 40% das camisas.

Estrutura

A organização do Salvador Fest também anuncia uma estrutura com seguranças particulares, policiamento e uma delegacia especial com juizado da Infância e JUventude e achados e perdidos.

