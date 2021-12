Salvador Fest tem mais de 10h de música no domingo

Pagode, axé, forró, sertanejo, samba e funk formam o mosaico de ritmos da 10ª edição do Salvador Fest, evento que acontece domingo, 20, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições.

A promessa é de mais de 10 horas ininterruptas de música, em dois palcos e uma arena funk. No Palco Salvador, os destaques são as estreias de Aviões do Forró e da dupla sertaneja Henrique e Juliano, além de Wesley Safadão e Ivete Sangalo.

Para Ivete, que se apresenta pela terceira vez na "maior festa de camisa colorida do mundo", o festival tem uma energia única. "É uma das festas mais legais que eu já participei. E tem um lance que é uma intimidade, porque em Salvador a relação com as pessoas é íntima demais. Então fica aquele público ali esperando por você. E é um público que vai para a festa para se divertir, é um dia inteiro de diversão".

A baiana vai fazer um show em homenagem aos 30 anos do axé, mas sem deixar de fora do repertório músicas de Tim Maia, do recém-lançado disco com o rapper Criolo. "Sempre tem uma novidade no Salvador Fest e esse ano eu vou apresentar mais uma. Vai ter um pouco de Tim Maia, mas vai ser um show de axé em virtude aos 30 anos do ritmo", antecipa.

O Aviões, que em outubro vai lançar o DVD Pool Party, prepara um show com antigos e novos sucessos. "A Bahia canta tudo, até 'atirei o pau no gato' se eu cantar", brinca Solange, que diz estar com "um friozinho na barriga" antes da apresentação.

"O público da minha Bahia nos surpreende a cada show, a cada música lançada. E veja que legal o forró, a axé, o sertanejo e tantos outros ritmos juntos. O Salvador Fest é isso, um evento que unifica os ritmos e no final tudo é música, tudo é Brasil", define a vocalista.

Sertanejo

Já Henrique e Juliano vão trazer para o show sucessos como Recaídas, Não Tô Valendo Nada, Cuida Bem Dela, Até Você Voltar, Mudando de Assunto e também embalar o público ao som de arrochas como Gordinho Saliente. "A parte dançante de nosso show é quase toda baseada no arrocha, porque é bom demais para ouvir, para cantar e principalmente para dançar", explica Henrique.

Na véspera, a dupla grava em Recife o terceiro DVD da carreira, o que certamente vai dar tom festivo ao show do Salvador Fest. "Será um dia de comemoração, vamos comemorar a gravação em solo nordestino com o público nordestino. Isso para nós é muito legal e gratificante", comenta o tocantinense.

O Palco Salvador conta ainda com show de Olodum, Babado Novo, Igor Kannario, Harmonia do Samba, Timbalada, Léo Santana, Chicabana e Xande de Pilares. Pelo Palco Pagodão vão passar La Fúria, Guettho é Guettho, Playway, Edcity, Pagodart, Parangolé (gravando DVD), Bailão do Robyssão e Blackstyle. A Arena Funk será comandada por Dumel, Mc Sheik e Taty Princesa.

adblock ativo