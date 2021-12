Salvador Fest lota o Parque de Exposições

Pagode, axé, forró, sertanejo, samba e funk fizeram a alegria do público que compareceu à maior festa de camisa colorida do país, o Salvador Fest, realizado neste domingo, 20, no Parque de Exposições, em Salvador.

Com 10 horas ininterruptas de música, o evento contou com shows de estrelas como Ivete Sangalo, Babado Novo, Olodum, Igor Kannario, Parangolé, Wesley Safadão e Harmonia do Samba.

A programação do palco Pagodão começou ao meio- -dia com a apresentação da La Fúria. "O show do La Fúria foi perfeito. Foi tudo uma uva nesse Salvador Fest. Estou esperando o Bailão do Robyssão", disse a auxiliar de cozinha Paula Souza, 24, da Federação.

"Os shows estão o máximo. La Fúria e Pagodart bombaram", vibrou a auxiliar de cozinha Cristiane Silva, 34, moradora de Brotas.

O Olodum também se apresentou e fez o público lembrar de antigos sucessos, como Faraó, Rosa, e Protesto Olodum.

Olodum relembrou grandes sucessos da banda (Foto: Saulo Brandão | Divulgação)

Depois da banda de "samba reggae", foi a vez do príncipe do Gueto, Igor Kannário, enlouquecer os fãs. O cantor puxou o bordão e todo mundo repetiu: "Tudo nosso, nada deles!".

Lucas e Orelha

Vencedores da última edição do programa Superstar, da Rede Globo, os baianos Lucas e Orelha fizeram a estreia no Salvador Fest. A dupla foi convidada do Harmonia do Samba.

Um das atrações mais aguardadas da festa, Ivete Sangalo não poupou brincadeiras com o público e demonstrou muita energia.

Ainda no palco Pagodão, a banda Parangolé gravou um DVD, o primeiro sobre o comando de Tony Salles. Na Arena Funk, as atrações foram MC Sheik, Taty Princesa, Dumel, Mr. Galiza e o Dj Paulinho.

Quem assistiu ao show da Black Style, pôde curtir em primeira mão o novo hit da banda. Intitulada Quem não dá, Toma, a composição tem a autoria do vocalista Rick Ralley, pela segunda vez no festival.

O repertório da banda também incluiu sucessos como Movimento do Verão e Passa Lá no Barraco, composta por Tierry.

"Os shows estão maravilhosos! O que mais gostei foi a apresentação de Igor Kannário. Adorei! É o terceiro ano que venho", disse a estudante Sandymila Cordeiro, 17, moradora da Pituba.

Segurança

Para garantir a segurança das milhares de pessoas que curtiram a festa, o policiamento e a segurança do evento foram reforçados.

De acordo com a produção da festa, câmeras de alta definição e tecnologia foram espalhadas por todo o local, além de uma inspeção rigorosa na entrada, com detectores de metal.

Público lotou o Parque de Exposições neste domingo (Foto: Saulo Brandão | Divulgação)

