Salvador Fest lança promoção 'Semana do Gigante'

Após ter lançado o "Lote Safadão", o Salvador Fest, que acontece no dia 24 de setembro, no Parque de Exposições (Paralela), está com mais uma novidade: a Semana do Gigante, que faz referência ao cantor Léo Santana, apelidado como "Gigante".

A promoção, que vai somente até a próxima segunda-feira, 24, oferece desconto no valor do ingresso pista (individual), que custa R$ 28 ou 3x de R$ 9,40. O comprador ainda concorre a um carro, uma moto e um aparelho celular. Os bilhetes podem ser garantidos na Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Os valores dos outros espaços do evento custam R$ 160 (camarote glamour), R$ 180 (área vip open bar) e R$ 240 (stage). Estes últimos, também podem ser adquiridos na Salvador Tickets.

Atrações confirmadas

As atrações confirmadas que compõem a grade do Salvador Fest são: Harmonia do Samba, Henrique & Juliano, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Solange Almeida, Léo Santana, Sorriso Maroto, Parangolé e Nego do Borel, Marilia Mendonça e Gabriel Diniz.

A arena Funk será comandada por Mc Kevinho, Mc Brisola, Mc Livinho, Mc Davi, Pikachu, Don Juan e DJ R7. Já no after Glamour, quem fará a festa é Dj Dennis.

