Salvador Fest inicia venda promocional do 'Lote Safadão'

Ingressos promocionais para o Salvador Fest serão vendidos a partir desta segunda-feira, 5. O "Lote Safadão" será vendido entre R$ 40 e R$ 220.

A ideia do "Lote Safadão" foi criada pelo cantor Wesley Safadão, primeira atração confirmada no evento, com a proposta de oferecer ingressos com preços mais baratos para o público.

Os bilhetes serão vendidos em todos os balcões de ingressos dos shoppings, com taxa de conveniência, e na Salvador Tickets, no 2º piso do shopping da Bahia, sem taxa. O lote promocional estará disponível para compra até o dia 17 de junho.

A festa acontece no dia 24 de setembro, no Parque de Exposições, na Paralela.

>> Preços do "LOTE SAFADÃO"

Pista meia: R$ 40,00

Casadinha Pista: R$ 60,00

Open bar (aréa VIP): R$ 170,00

Camarote Glamour: R$ 150,00

Stage (FRONT & BACK): R$ 220,00

adblock ativo