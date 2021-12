Salvador Fest divulga atrações para a edição deste ano

Considerada a maior festa de camisa colorida do mundo, Salvador Fest divulgou nesta sexta, 10, algumas atrações. A festa está prevista para acontecer no dia 18 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. A programação traz uma mistura diversos ritmos, que vai do pagode ao sertanejo, passando pela axé music e pelo forró.

Os artistas e bandas que já confirmaram presença são: Ivete Sangalo, Anitta, Léo Santana, Harmonia do Samba, Sorriso Maroto e Aviões do Forró. A cantora Marília Mendonça promete ser o destaque desta edição. Ela, que é considerada atualmente um fenômeno da música sertaneja, sobe ao palco do Salvador Fest pela primeira vez.

A programação dos camarotes promete ser animada. A cantora Ludmilla, por exemplo, irá agitar o camarote Glamour Backstage. Já o camarote Open Bar terá a presença dos cantores Robyssão e Catra. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta segunda-feira, 14. A grade do Salvador Fest 2016 ainda não está fechada.

adblock ativo