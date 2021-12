Salvador Fest confirma mais duas atrações

Timbalada e Revelação são as novas atrações confirmadas para o Salvador Fest 2013, que vai acontecer domingo, 14 de julho, no Parque de Exposições. As novidades se juntam à outras atrações como Ivete Sangalo, Saulo, Léo Santana & Parangolé, Psirico e SPC.

Esta é a segunda vez que a Timbalada vai participar da festa. Já a Revelação estreia na tradicional festa de camisa colorida.

Os ingressos variam de R$ 44 (pista) até R$ 176 (camarote) e estão à venda na Ticket Mix, nos balcões de ingressos dos shoppings e no site oficial do evento.

