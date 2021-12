O Salvador Fest fez uma campanha de marketing institucional, em comemoração à sua 10ª edição, com um vídeo que retrata o dia de domingo dos baianos. A homenagem foi publicada, nesta sexta-feira, 28, no canal oficial do evento, no YouTube.

A festa, que, neste ano, está marcada para o dia 20 de setembro, às 12h, promete animar o público com sua grade diversificada de atrações no Parque de Exposições, na avenida Paralela.

Os nomes confirmados para o Palco Salvador são Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Timbalada, Aviões do Forró, Henrique & Juliano, Harmonia do Samba, Léo Santana, Xande de Pilares, Igor Kannário, Babado Novo e Olodum. Já no Palco Pagodão, se apresentam EdCity, Robyssão, Blackstyle, Playway e Pagodart, Guettho é Guettho, La Fúria e Parangolé - que irá gravar um DVD durante o evento.

Recentemente, os valores dos ingressos do Salvador Fest 2015 sofreram alterações. Com as mudanças, a pista individual passou a custar R$ 50, meia; R$ 100, inteira; e R$ 95, a casadinha. Já para ter acesso aos camarotes Pida, Pida Open Bar e Glamour Backstage, os ingressos custam R$ 120, R$ 210 e R$ 180, respectivamente.

Confira a campanha:

Da Redação Salvador Fest comemora 10ª edição com campanha em vídeo

adblock ativo