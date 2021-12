Salvador Fest anuncia Parangolé, Mano Walter e Devinho Novaes

O Salvador Fest confirmou três novas atrações que estarão no palco principal no dia 23 de setembro, a partir das 12h. A banda Parangolé e os cantores Mano Walter e Devinho Novaes estarão no Parque de Exposições comandando os shows. Já o cantor Gustavo Lima, uma das primeiras anunciada, saiu da grade da festa por motivos contratuais.

Considerada a maior festa de camisa colorida do mundo, o evento une ritmos como pagode, samba, sertanejo e funk. Além dos novos anunciados, artistas como Anitta, Harmonia do Samba, Léo Santana, La Fúria, Dilsinho, Marília Mendonça e Wesley Safadão já foram confirmados no palco principal. O after do camarote Glamour será comandado pelo DJ Vintage.

Os interessados podem adquirir os ingressos no site do Salvador Fest ou na loja Salvador Tickets, localizada no segundo piso do Shopping da Bahia. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 390, a depender do setor escolhido.

