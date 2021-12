Salvador Fest anuncia mais quatro atrações

Depois de anunciar grandes atrações como Marília Mendonça, Ivete Sangalo e Léo Santana, o Salvador Fest acaba de anunciar mais quatro grandes nomes da música. Lambasaia, Psirico, Tayrone e Wesley Safadão também estão confirmados na grade do evento.

A novidade este ano é a volta do palco pagodão, com shows de artistas bastante conhecidos pelo público baiano, como Igor Kannário, La Fúria, O Poeta, Robyssão e Iago Danadinho. Em mais uma edição, o Salvador Fest promete misturar ritmos com o melhor do pagode, samba, axé e sertanejo.

Os ingressos já estão à venda apenas na Salvador Tickets, no 2º piso Shopping da Bahia, no Pida!, localizado no Salvador Shopping, ou através dos sites do Salvador Fest e Sympla.

