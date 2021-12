Salvador Fest acontece neste domingo com 10h de música

A manhã deste domingo, 20, é de expectativa para a 10ª edição do Salvador Fest, que acontece daqui a pouco, a partir das 12h. A festa de camisa colorida promete agitar a galera que descer para o Parque de Exposições, na avenida Paralela, com muito pagode, axé, forró, sertanejo, samba e funk.

Com mais de 10h ininterruptas de música, o evento contará com dois palcos e uma arena para o funk. Os nomes confirmados para o Palco Salvador são Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Timbalada, Aviões do Forró, Henrique & Juliano, Chicabana, Harmonia do Samba, Léo Santana, Xande de Pilares, Igor Kannário, Babado Novo e Olodum.

No Palco Pagodão, se apresentam EdCity, Robyssão, Blackstyle, Playway e Pagodart, Guettho é Guettho, La Fúria e Parangolé - que irá gravar um DVD durante o evento. Já na Arena Funk, as atrações são MC Sheik, Taty Princesa, Dumel, Mr. Galiza e o Dj Paulinho.

Quem ainda não tem ingresso, pode comprar no local da festa. Confira os valores abaixo!

