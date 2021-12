Salvador Fest acontece domingo no Parque de Exposições

Com o já famoso bordão de A maior festa de camisa colorida do mundo, a 9ª edição do Salvador Fest acontece neste domingo, no Parque de Exposições, a partir das 14 horas, com apoio do Grupo A TARDE e Jornal MASSA!. O Esse ano, o evento conta com 24 atrações musicais em 12 horas ininterruptas de festa, espalhada por três ambientes.



Com atrações como Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Bell Marques e Léo Santana, a festa espera atrair cerca de 40 mil pessoas. O Salvador Fest traz esse ano o retorno do axé tradicional da Bahia, com a participação de grandes artistas do cenário baiano e nacional.



No Palco Salvador, principal cenário do festival, apresentam-se em shows de 50 minutos Psirico, Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, Belo, Pablo, Léo Santana, Sorriso Maroto, Bell Marques, Saulo Fernandes e Sinho Ferrary. Além dessas atrações, o público pode também apreciar um palco voltado para o ritmo do pagode.



No Palco Pagodão, segundo espaço da festa, A Bronkka, Edcity, Fantasmão, Play Way, La Fúria, Saiddy Bamba, Parangolé, Bailão do Robyssão, Igor Kannário, Neto LX e Boyzinho se apresentamfazem apresentações exclusivas para o público do Salvador Fest.



O Para fechar a programação musical, o evento traz também a Boate Funk, com o característico ritmo do Rio de Janeiro muito apreciado pelo público do evento, e o Camarote Glamour, com shows exclusivos.



Durante as 12 horas do Salvador Fest, o intervalo máximo entre as atrações é de apenas cinco minutos. Assim, enquanto acontece um show no Palco Pagodão, o Palco Principal, em frente, é está sendo preparado para a próxima atração.



Preparativos



O Salvador Fest, que marca o início dos preparativos para o verão, traz uma interação com o público muito esperada pelos artistas. Nesse ano, há grande expectativa com a volta do Harmonia do Samba ao festival.



A banda, única que participou de todas as edições do evento até o ano passado, não se apresentou em 2013 por conta da gravação do DVD Harmonia do Samba - 20 Anos.

"Este ano chegaremos com a energia redobrada, de quem está com uma saudade acumulada dessa galera", diz Xanddy, vocalista da banda, que traz no repertório os grandes sucessos da carreira da banda.



A expectativa fica alta também para o show de Léo Santana, que se apresenta pela primeira vez no evento em carreira solo. O artista faz um show pirotécnico, com repertório de sucessos da sua trajetória no Parangolé e as faixas do seu novo CD, Uma Nova História, como os hits Mamolengo e Fenômeno.



"Vai ser uma retrospectiva do meu período no Salvador Fest, das edições que eu participei, e algumas músicas do meu CD solo", explica Léo Santana.



Quem também se apresenta no evento pela primeira vez em carreira solo é Bell Marques, que a faz seu primeiro show fechado para o público de Salvador depois do aniversário de cidade. O artista, que apresenta novidades na banda, com a presença de violino, o violoncelo e o trio de metais, vai apresentar, além de alguns sucessos da sua trajetória no Chiclete com Banana, suas novas músicas de trabalho, como Vumbora Vumbora e Nicolau. "Estou chegando com muita disposição, estou bastante animado por tocar em Salvador mais uma vez", diz Bell.



adblock ativo