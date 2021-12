Neste domingo, 29 de março, Salvador completa seus 466 anos. Além de ser conhecida por sua beleza natural, mistura de ritmos e gastronomia de deixar todos com água na boca, a cidade também chama a atenção pela diversidade de seus bairros, onde muitos serviram de inspiração para compositores da música brasileira ao longo do tempo e de gerações. Afinal, quem nunca depois de ouvir os versos de Toquinho e Vinícius de Moraes sonhou em passar uma tarde em Itapuã?

Como parte das comemorações de aniversário selecionamos algumas dessas músicas para você ouvir e recordar. Confira!

"Tarde em Itapuã"

Um das grande parcerias de Vinícius de Morais e Toquinho, "Tarde em Itapuã" vai além das paisagens naturais do bairro e cultura dos pescadores ainda presentes nos dias atuais. A canção traduz o sentimento de quem gosta de passear pelas praias e se deixa levar pelo som do mar e dos coqueiros.

(Compositor: Toquinho e Vinícius de Moraes / Interpretação: Toquinho e Vinícius de Moraes)

Da Redação Salvador em música e melodia

"Regionágua"

Sucesso no voz do grupo Timbalada, a canção "Regionágua" exalta em sua letra bairros como Rio Vermelho, Ondina, Pituba e Amaralina.

(Composição: Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Peu Meurrahy / Interpretação: Timbalada)

Da Redação Salvador em música e melodia

"Protesto Olodum"

Originalmente lançada no carnaval de 1988 pelo Olodum, um dos principais blocos afro do carnaval de Salvador, a música fala sobre o período no qual a região do Pelourinho, centro histórico da capital baiana, passava por um período de abandono. A música é um convite para os moradores da área da cidade fazerem manifestações contra a precária situação em que viviam.

(Composição: Tatau / Interpretação: Olodum )

Da Redação Salvador em música e melodia

"Baianidade Nagô"

Sucesso na voz da BamdaMel, a música virou hino do Carnaval de Salvador por exaltar a alegria do povo baiano e trajeto do circuito da festa momesca como Barra e Avenida Sete.

(Composição: Evandro Rodriguez / Interpretação: BamdaMel)

Da Redação Salvador em música e melodia

"Ilha de Maré"

Famosa pelas belas praias, artesanato em renda de bilro, doce de banana na palha, a ilha de Maré virou samba nas mãos de Walmir Lima e Lupa. A canção ainda lembra o trajeto dos moradores da ilha quando vêm a Salvador.

(Compositor: Walmir Lima / Interpretação: Alcione e Martinho da Vila)

Da Redação Salvador em música e melodia

"Céu da Bahia"

Em "Céu da Bahia", Tárcio Cardo e Caetano Veloso exaltam não só o céu azul da Bahia, mas o melhor dos bairros de Salvador. Eles rendem homenagem ao "sol de Amaralina", "a brisa mar de Ondina", "ao calor da folia do Carnaval na Baixa do Sapateiro" e ao corpo dourado das mulheres bronzeadas em Itapuã.

(Composição: Tárcio Cardo e Caetano Veloso / Interpretação: Caetano Veloso)

Da Redação Salvador em música e melodia

"Na Baixa do Sapateiro"

Foi no bairro da Baixa do Sapateiro que Ary Barroso encontrou a morena mais frajola da Bahia. A canção é conhecida internacionalmente apenas como "Bahia", por se referir à "terra da felicidade".

(Compositor: Ary Barroso / Interpretação: Caetano Veloso)

Da Redação Salvador em música e melodia

adblock ativo