Salvador é palco de mistura de ritmos no Festival VillaMix

Conhecido por ser um dos maiores eventos de música sertaneja do Brasil, o Festival VillaMix desembarcou em Salvador, na noite do sábado, 5, trazendo uma mistura de ritmos. Do eletrônico ao funk, a festa, que reuniu artistas de diferentes gêneros, lotou o Parque de Exposições.

A programação variada contou com shows de DJ Alok e as bandas Raça Negra e Lincoln e Duas Medidas. Já a tradição sertaneja ficou a cargo de Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan e Jonas Esticado.

Matheus, da dupla Matheus e Kauan, ressaltou que sempre gosta de tocar em Salvador. "A gente tem uma história com Salvador, a gente vem 3 a 4 vezes no ano, temos muitos fãs-clubes, a emoção a flor da pele, hoje vai ficar marcado", disse. Kauan falou sobre o Carnaval e destacou a energia da cidade. "A gente gosta demais da energia da cidade. Já fazemos parte do Carnaval de Salvador e também vamos vir ano que vem. Hoje aqui no VillaMix não foi diferente, showzaço!”, pontuou o artista, em entrevista ao Portal A TARDE.

O grupo de samba Raça Negra também marcou presença no festival, cantando os grandes sucessos da carreira, desta vez, com uma nova roupagem. “Hoje é mais difícil, poucos vão chegar a 36 anos de carreira, construímos a carreira lá atrás. O celular é algo muito rápido e a vantagem foi ter começado lá atrás, mas a gente também está ligados nas redes", disseram.

Já o cantor Gusttavo Lima, que lançou recentemente a música "Perrengue", se alegrou com a recepção do público, que cantou junto o novo sucesso. "A gente sente quando a música vai pegar. São 12 músicas, vamos lançar de quatro em quatro todo mês. O novo DVD tem tudo para ser um grande sucesso", revelou.

Sobre o show, o sertanejo foi só gratidão. Ele aproveitou para lembrar da faixa 'Apelido Carinhoso', devidado da 'Bom dia meu bebê', nascida na Bahia. "A gente vem acertando uma atrás da outra e ainda juntou com o projeto ‘Buteco do Gusttavo Lima’ que são 3 a 4 horas de show", concluiu o artista.

Entre um show e outro, a dupla Loma e Rafa e o artista Kiko Salli animaram o público no espaço Villa Prime. Se apresentando pela primeira vez no festival, o forrozeiro Vitinho e o sertanejo Rode Torres foram as atrações do outro espaço, o Golden Mix.

Bahia em destaque

Responsáveis pela composição de alguns hits interpretados por Jorge e Mateus e Jonas Esticado, a dupla de cantores e compositores baianos, Juan e Rafael marcaram presença no evento.

"Nosso estado é celeiro de grandes compositores. Com o nosso trabalho, o que a gente busca é trazer a verdade da Bahia e nos destacar no sertanejo nacional", comenta Juan, um dos autores do hit "Olhares Sinceros", gravado por Jorge e Mateus.

Salvador é palco de mistura de ritmos no Festival VillaMix | Foto: Divulgação/ATarde

