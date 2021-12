Saiba onde se divertir no São João de Mata de São João

Em Mata de São João, cidade localizada a 56 km da capital baiana, a festa junina deve ser realizada na sede e nos distritos de Praia do Forte e Imbassaí, onde grandes nomes da música nacional devem se apresentar. Na sede do município, as bandas Catuaba com Amendoim, As Coleguinhas e Arreio de Ouro se apresentamno palco principal. Em Praia do Forte, entre outras atrações, devem se apresentar Xote Nordestino e Silvano Junior. Já no distrito de Imbassaí, o cantor e compositor Alceu Valença se destaca na programação, que conta ainda com as bandas Frutos Nordestinos e Geração In Concert. Em meio a atrações nacionais, as quadrilhas não ficaram de fora e chegaram mais cedo na festa, que busca manter características culturais como a decoração junina, comidas e bebidas típicas, além do tradicional forró.

Como chegar a Mata de São João:

Partindo de Salvador pela BR-324, seguir até o posto policial próximo a Simões Filho, pegar a BA-093, entrar na segunda à direita, e seguir até Mata de São João. A sede, que está localizada no interior do Estado, na região do Recôncavo Baiano, fica entre os municípios de Dias D´Ávila e Pojuca, na BA-093.

O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Centro

Quanto: Grátis

Quem: Geração In Concert, Silvano Junior, Trio Virgulino

Sábado, 22 de junho

Onde: Centro

Quanto: Grátis

Quem: Chico Leite - Parque da Cidade, Bloco Ai Se Eu Te Pego, Dalezabumba, Arreio de Ouro, Dalezabumba, Forró Mp3, Ricardo Vianna, As Coleguinhas, Ricardo Vianna

Praia do Forte - Praça da Alegria

Quanto: Grátis

Quem: Bando Virado No Mói De Coentro, Silvano Junior, Chico Leite

Imbassaí - Praça dos Esportes

Quanto: Grátis

Quem: Geração In Concert, Silvano Junior, Pedro Z

Domingo, 23 de junho

Onde: Centro

Quanto: Grátis

Quem: Trio Pedro Zé, Bloco Bom De Mais, Chamego Bom, Cavaleiros Do Forró, Chamego Bom, Sertanera, Forró Jorge, Catuaba Com Amendoim, Forró Jorge

Praia do Forte - Praça da Alegria

Quanto: Grátis

Quem: Geração In Concert, Pedro Zé, Xote Nordestino

Imbassaí - Praça dos Esportes

Quanto: Grátis

Quem: Alceu Valença, Frutos Nordestinos

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Centro

Quanto: Grátis

Quem: Trio Nando Nogueira, Bloco Espantalho

