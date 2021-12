Saiba onde se divertir no São João de Cruz das Almas

Famosa pelas comemorações juninas mais animadas da Bahia, a cidade de Cruz das Almas traz entre os dias 20 a 24 de junho apresentação de artistas de renome nacional como Aviões do Forró, Adelmario Coelho, Bruno e Marrone e Del Feliz. Na ocasião, deve ser realizado diversas atividades como concurso de quadrilhas, quermesse, brincadeiras infantis, entre outras. Com o tema Arraiá Terra e Semente - A Festa de Nossa Gente, o São João de Cruz das Almas deve proporcionar um resgate da tradição, dando ênfase ao espírito hospitaleiro e alegre do nordestino, que será lembrado também em apresentações culturais em diversos pontos da cidade.

Como chegar a Cruz das Almas:

Partindo de Salvador, o motorista deve seguir pela BR-324, no sentido Feira de Santana, e pegar o viaduto que dá acesso à BR-101, que vai até Cruz das Almas. Outra possibilidade é atravessar a Baía de Todos-os-Santos, via ferryboat, até o terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De lá, deve-se seguir pela rodovia BA-001 até o entroncamento com a BR-101 para chegar a Cruz das Almas.

O que você vai ouvir:

Quinta-feira, 20 de junho

Onde: Praça Senador Themístocles

Quanto: Grátis

Quem: Brega e Vinho, Caviar com Rapadura, Laços do Forró

Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Praça Senador Themístocles

Quanto: Grátis

Quem: Chiclete com Banana, Oito 7 Nove 4, Bruno e Marrone, Del Feliz, Estakazero

Sábado, 22 de junho

Onde: Praça Senador Themístocles

Quanto: Grátis

Quem: Karranka e Sua Gente, Frank Aguiar, João Lucas e Marcelo, Daniel Vieira, Capital do Forró

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça Senador Themístocles

Quanto: Grátis

Quem: Sarapatel com Pimenta, Rasga Tanga, Flavianny Moreira, Santana, Alex e Ronaldo



Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça Senador Themístocles

Quanto: Grátis

Quem: Tuca Fernandes, Chambinho do Acordeon, Cangaia de Jegue, Adelmário Coelho, Aviões do Forró, Karrasco do Forró

