Saiba onde se divertir de graça no São João de Santo Amaro

O Tradicional São João de Santo Amaro da Purificação recebe, este ano, o casal mascote Santinha e Purinha, em homenagem aos padroeiros do município, Senhor Santo Amaro e Nossa Senhora da Purificação. A animação musical da festa, que acontece entre os dias 21 e 24 de junho, traz shows dos cantores Virgílio, Cicinho de Assis, Arreio de Ouro, Flor de Maracujá, Acarajé com Camarão, Amor de Cinema, entre outras atrações. As apresentações acontecem em dois espaços montados na cidade - um no Amparo e outro no Trapiche.

Como chegar a Santo Amaro:

Ao sair de Salvador, pela BR-324, são percorridos cerca de 61 km até o entrocamento com a BR-426 (conhecido com Geari). De lá até o município, a distância é de 11 km. A cidade está localizada no Recôncavo Baiano, próximo à capital.

O que você vai ouvir:

Sexta, 21 de junho

Onde: Rua do Amparo

Quanto: Grátis

Quem: Givaldo José, Paulo Raio, Zabumbaião, Vitamina de Jaca

Palco no Trapiche

Quanto: Grátis

Quem: Paulinho Alabart, Givaldo José, Menina Faceira, Arreio de Ouro

Sábado, 22 de junho

Onde: Rua do Amparo

Quanto: Grátis

Quem: Chita Fina, Grupo Q'xote, Forró no Quilo, Forrozeiros do Norte

Palco no Trapiche

Quanto: Grátis

Quem: Acarajé com Camarão, Virgílio, Menina Forrozeira

Domingo, 23 de junho

Onde: Rua do Amparo

Quanto: Grátis

Quem: Val do Acordeon, Xote Mania, Forrozão Cacau com açúcar, Sandro Becker, Banda Triângulo de Couro

Palco no Trapiche

Quanto: Grátis

Quem: Bagagem Arrumada, Tenison Del Rey, Felipe André, Forró Dengo Novo Desejo de Mulher, Frank e Alex

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Rua do Amparo

Quanto: Grátis

Quem: Cicinho de Assis, Xote Bakana, Espora Afiada, Tom Góes

Palco no Trapiche

Quanto: Grátis

Quem: Zelito Miranda, Flor de Maracujá Jerimum, Assado, Amor de Cinema

