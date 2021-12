Saiba onde se divertir de graça no São João de Lençóis

A festa de São João no município de Lençóis, localizado a 400 km da capital baiana, na Chapada Diamantina, será comandada pelo tradicional forró pé de serra, com uma programação repleta de bandas que preservam o autêntico forró, além de concurso para as ruas mais ornamentadas, quadrilhas e comidas típicas.

Como Chegar a Lençóis:

Saindo de Salvador, o motorista deve seguir pela BR-324 até Feira de Santana. A partir daí, é possível seguir pela BR-116 até o entroncamento com a BR-242, ou utilizar-se da BA-052 até Ipirá e seguir pela BA-488 até Itaberaba. A partir dessa cidade, os dois caminhos seguem iguais, sempre pela BR-242.

O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 20 de junho

Onde: Centro histórico de Lençóis

Quanto: Grátis

Quem: Cicinho de Assis, Raimundinho do Acordeon, Forró Almir Amaral

Sábado, 21 de junho

Onde: Centro histórico de Lençóis

Quanto: Grátis

Quem: Quininho de Valente, Sérgio do Forró, Jacson do Acordeon

Domingo, 23 de junho

Onde: Centro histórico de Lençóis

Quanto: Grátis

Quem: Zabumbaião, Carlos Pitta, Xote Gostosinho

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Centro histórico de Lençóis

Quanto: Grátis

Quem: Forró Seca Bodega

