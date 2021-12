Saiba onde se divertir de graça no São João de Jequié

A festa de Jequié, que acontece entre os dias 21 e 23 deste mês, na Praça da Bandeira, batizada este ano de "Praça do Forró", terá como atrações as bandas Aviões do Forró, Daniela Mercury, Edgar Mão Branca, Moleca 100 Vergonha, Cheiro de Forró, Só Filé, além de bandas regionais.

Como chegar a Jequié:

O município de Jequié está localizado a 360 km da capital. Para chegar à cidade, saindo de Salvador, o motorista deve pegar a BR-324 e, em seguida, a BR-116.

O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 20 de junho

Onde: Palco Principal - Praça da Bandeira - Praça do Forró

Quanto: Grátis

Quem: Aviões do Forró, Edgar Mão Branca

Sábado, 21 de junho

Onde: Palco Principal - Praça da Bandeira - Praça do Forró

Quanto: Grátis

Quem: Daniela Mercury, É Só Filé

Domingo, 23 de junho

Onde: Palco Principal - Praça da Bandeira - Praça do Forró

Quanto: Grátis

Quem: Moleca 100 Vergonha, Cheiro de Forró

