Saiba onde se divertir de graça no São João de Ipirá

Ipirá, cidade localizada a 208 km de Salvador, realiza o seu São João entre os dias 21 e 23 de junho, com o tradicional "Arraiá do Camisão, Nossa Cultura, Nossa Riqueza". Nomes como o cantor sertanejo Leonardo, o forrozeiro Targino Gondim e a banda de forró Caviar com Rapadura são algumas das atrações que vão animar a cidade no período junino. Toda a programação oficial acontece na Praça José Leão dos Santos, no centro da cidade.

Como chegar a Ipirá:

Partindo de Salvador, seguir pela BR-324 até Feira de Santana, para ter acesso à BR-116 e depois pela BA-052, passando por Anguera e Serra Preta, até chegar a Ipirá.

O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 20 de junho

Onde: Praça José Leão dos Santos

Quanto: Grátis

Quem: Paraíba do Acordeon, Xinela de Couro, Paroara do Acordeon

Sábado, 21 de junho

Onde: Praça José Leão dos Santos

Quanto: Grátis

Quem: Targino Gondim, Bate Staka, Amor de Cinema

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça José Leão dos Santos

Quanto: Grátis

Quem: Flor Serena, Leonardo, Caviar com Rapadura

