Saiba onde se divertir de graça no São João de Esplanada

Com o tema "Não perco por nada o São João de Esplanada. Tá danado de bom!", os festejos juninos na cidade, localizada a 160 km de Salvador, acontecem entre os dias 21 e 24 de junho. O circuito da festa está totalmente decorado com alegorias que remetem às diversas manifestações culturais dessa época. A festa, que deve acontecer na tradicional praça de eventos no centro da cidade, este ano conta com o palco duplo (geminado), onde deve acontecer as apresentações de quadrilhas juninas, grupos locais de forró, rainha do milho, casamento na roça e grandes nomes da música nacional como Cesar Menotti e Fabiano, Flávio José, Saia Rodada, Pablo, Torres da Lapa, Arreio de Ouro e Catuaba com Amendoim.

Como chegar a Esplanada:

Esplanada fica situada no Litoral Norte do Estado, a 160 km de Salvador. O acesso pode ser feito pela Linha Verde até chegar à rotatória do entroncamento do Conde, virando à direita em direção a Esplanada.

O que você vai ouvir:



Sexta-feira, 20 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Flávio José, Rala Fivela, Mulheres Perdidas

Sábado, 21 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Forró do Tico, Cesar Menotti e Fabiano, Rojão Diferente

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Forró da Galega, Catuaba com Amendoim, Saia Rodada

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Tio Barnabé, Forró da Curtição, João Paulo e Vinicius

adblock ativo